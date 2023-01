La garde maritime a réussi, dans la soirée du samedi 31 décembre 2022, à déjouer six tentatives de migration clandestine et à sauver 108 individus dont 94 étrangers et ce suite au naufrage de leurs embarcations, rapporte Mosaïque fm.

Le ministère public a ordonné de prendre les mesures nécessaires à leur encontre.