Slaouti appelle à l’entretien des établissements d’enseignement

Le ministre de l’Education Fathi Slaouti a appelé, Mardi, la société civile et le secteur privé à s’engager dans l’activation du programme du ministère de l’Education lié à l’entretien des établissements éducatifs afin que l’école tunisienne retrouve son rayonnement. Intervenant en marge du lancement de la campagne nationale pour l’entretien des établissements d’enseignement au lycée 9 avril dans la capitale, en présence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le ministre a souligné qu’un grand nombre d’établissements éducatifs souffrent d’un manque flagrant en matière de maintenance et d’équipements et au niveau de l’infrastructure. Selon lui, tous les efforts doivent être conjugués afin de surmonter cette situation, d’autant plus que le budget réservé à l’entretien des établissements est très faible. Il a indiqué que le ministère de l’Education a multiplié les accords avec plusieurs partenaires pour entretenir les établissements éducatifs dont des compagnies d’assurance, ajoutant que des accords similaires seront signés, prochainement, avec des institutions bancaires et financières ainsi qu’avec des entreprises privées et des associations de la société civile. Il a souligné que cette campagne, qui a été organisée en coopération avec un certain nombre d’organisations de la société civile et de scouts tunisiens, s’inscrit dans un projet global visant à consacrer une nouvelle culture incitant les élèves à préserver les équipements de leurs écoles et à travailler au quotidien pour maintenir la propreté de leurs établissements. De son côté le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi a souligné, à cette occasion, que l’entretien des établissements éducatifs figure parmi les questions prioritaires en cette période, estimant qu’il s’agit d’une responsabilité collective qui nécessite l’adhésion des organisations de la société civile et du secteur privé pour contribuer à la mise en œuvre du programme du ministère de l’Education lié à l’aménagement, à l’équipement et à l’amélioration de l’infrastructure de tous les établissements d’enseignement.

