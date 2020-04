Slim Azzabi : la Tunisie risque de vivre une pandémie économique douloureuse

”La réforme des institutions publiques est impérative pour l’État et le gouvernement, a déclaré, ce vendredi 24 avril 2020, le ministre de Développement et de l’investissement Slim Azzabi lors d’une séance plénière à l’ARP.

Il a affirmé que le projet de loi du crédit, entre la STEG et la Banque Mondiale sera destiné à l’investissement et non pas pour payer les salaires et de consommation, soulignant que la Tunisie risque de vivre une pandémie économique.

”Parmi les 104 établissements publics en Tunisie, 30 établissements ayant un rôle vital pour le citoyen et l’État doivent être restructurées, à travers des mesures douloureuses et des solutions à court terme dans les brefs délais.”, a-t-il dit.