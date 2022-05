Slim Riahi annonce sa décision de rentrer en Tunisie et de se mettre à la disposition de la justice

L’homme d’affaires et ancien président de l’UPL (Union patriotique libre), Slim Riahi, a publié un post sur sa page Facebook dans lequel il nie avoir fui la justice et affirme qu’il a quitté la Tunisie par voie légale et pour des raisons en rapport avec ses obligations professionnelles.

Riahi a ajouté qu’il avait été empêché d’entrer en Tunisie en 2018 en raison d’un « sale complot politique ourdi contre lui par un certain nombre de réfractaires de la redevabilité pour les crimes qu’ils ont commis lorsqu’ils étaient au sommet de la pyramide du pouvoir, dirigé par l’ancien chef du gouvernement Youssef Chahed et un certain nombre de ses collaborateurs, alliés politiques et conseillers », selon le texte du Post. .

Il a annoncé qu’il a décidé de rentrer en Tunisie et qu’il se présentera devant la justice « afin que chacun sache la vérité sur les deux dossiers vides qui ont été montés de toutes pièces en mon absence pour mettre fin à mes activités politiques et sportives en Tunisie et, si Dieu le veut , recouvrer mes pleins droits par la loi et aux moyens d’un système judiciaire équitable et indépendant », selon ses dires.