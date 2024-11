Affaire du businessmen Mimouni: 30 personnes interdites de voyage

Le premier juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a décidé d’interdire de voyage plus de trente personnes impliquées dans l’enquête concernant l’homme d’affaires Youssef Mimouni, parmi lesquelles des avocats, des juges, des experts judiciaires et des fonctionnaires, selon Mosaique fm.

A noter qu’un mandat de dépôt a été émis à l’encontre de Youssef Mimouni, d’un de ses proches, ainsi que de cadres d’une banque publique, parmi lesquels un ancien directeur général de la banque et le propriétaire d’un cabinet de conseil.

Il a, également, été décidé de geler les fonds d’un certain nombre de personnes concernées par l’enquête et ce, dans le cadre des mesures de précaution, en attendant l’achèvement des investigations.