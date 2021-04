Smartphones bloqués : Les personnes concernées appelées à déposer une demande sur la plateforme Sajalni

Le Centre d’Etudes et de Recherche des Télécommunications (CERT) a appelé les personnes, dont leurs téléphones portables ou tablettes ont été bloqués suite au non enregistrement durant la période d’un mois, à déposer une demande d’enregistrement via le site httpss://sajalni.tn

Le centre a appelé, aussi, dans un communiqué, publié sur la page de l’Agence Nationale de Sécurité Informatique (ANSI), à l’impératif de respecter un nombre de conditions, à savoir :

• La date d’entrée en Tunisie de la personne qui a importé le téléphone doit être inférieure ou égale à trois mois

• Le nombre maximal de terminaux autorisé par entrée (voyage) est deux (02). Si une personne dépose plus que deux demandes, seules les deux premières seront retenues

• La saisie des données incorrectes entraîne le rejet de la demande d’enregistrement et engendre le blocage du terminal mobile/tablette.