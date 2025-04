Smotrich menace de démissionner du gouvernement

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a menacé de démissionner du gouvernement si l’aide humanitaire acheminée vers Gaza n’était pas confiée à l’armée. « Gérer l’effort civil à Gaza sans que cela tombe entre les mains de Hamas a toujours été, et demeure, la clé pour remporter la guerre », a-t-il martelé. Selon lui, cet aspect revêt une importance stratégique supérieure à toute manœuvre militaire. Il affirme que cette ligne directrice avait été explicitement adoptée par le cabinet avant le dernier accord sur les otages.

S’il dit ne pas remettre en cause le chef d’état-major directement, c’est vers Benjamin Netanyahu qu’il dirige ses critiques. « Le problème, c’est que le premier ministre n’impose pas la ligne politique décidée par le gouvernement à l’armée », a-t-il déclaré, avant de poursuivre : « Je ne participerai à aucune décision qui consisterait à acheminer une aide logistique vers le Hamas. Point final ! », a-t-il dit, cité par I24News

En conclusion, le ministre a lancé un ultimatum à Netanyahou : « Il est temps de lancer une véritable campagne pour vaincre le Hamas, occuper Gaza, instaurer un gouvernement militaire temporaire, libérer les otages et appliquer le plan Trump. Sans cela, ce gouvernement n’a pas lieu d’être. »

