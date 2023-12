Sodexo devient Pluxee. Les raisons et les promesses

Le groupe Sodexo avait commencé, en 1966 à Marseille, avec une toute petite équipe dans la restauration collective. 57 ans plus tard, c’est un groupe de 430 mille salariés et un chiffre d’affaires qui tourne autour de 21 Mds€ présent dans 45 pays dans le monde, dont le Maroc avec l’activité avantages et récompenses gérée à partir de la Tunisie. Historiquement dans le monde, Sodexo a démarré son activité par la restauration collective puis a lancé en 1973 la division titres restaurants qui a évolué vers l’activité avantages et récompenses.

Avec le temps, la 1ère activité a évolué vers les facilités management pour gérer en sus de la restauration tout ce qui est autour de l’entreprise, y compris l’entretien, l’accueil, le transport ou le gardiennage …, à telle enseigne que tout ce qui n’était pas le cœur de métier du client, devenait le cœur de métier de Sodexo. Sodexo a également développé des bases-vie en Afrique et sur les plateformes pétrolières.

De son côté, l’activité titres de services a évolué vers les Services avantages et récompenses BRS (Benefits&Reward Services). Aujourd’hui cette activité se sépare de l’activité « facilités Management » appelée OSS (On-Site services), pour donner lieu à un nouveau Brand appelé Pluxee, qui sera déployé dans tous les pays où l’activité BRS existait. En Tunisie, c’est donc la marque et la raison sociale qui change, de Sodexo BRS à Pluxee Tunisie, la personnalité morale, les équipes et les actionnaires restent les mêmes. En rappelant que Pluxee Tunisie hérite d’un portefeuille d’environ 4.000 entreprises pour 400.000 salariés bénéficiaires.

Un changement dans l’univers, désormais digitalisé, des avantages en natures

« Le changement de nom, de Sodexo BRS à Pluxee, vise à entrer dans le monde et accéder aux nouvelles opportunités de l’univers du digital, pour répondre davantage et faire face à un monde du travail qui change, et des besoins de bien-être et d’épanouissement des collaborateurs qui bouge sans cesse. Et nous avons désormais l’ambition, de répondre de manière personnalisée à ses attentes diverses, au niveau des solutions d’avantages et d’engagement des collaborateurs », assure Slim Ammar le CEO de Pluxee Tunisie et Maroc. Et il n’oublie pas de préciser que ce changement de Brand, « vise à doter Pluxee, de la meilleure opportunité d’accéder à la Bourse de Paris, qui sera potentiellement annoncé en 2024. Et c’est aussi la volonté d’être plus agile, plus digital, et plus proche de nos clients et consommateurs, et créer plus de synergies pour attirer plus de consommateurs et de trafic pour nos commerçants». Et lorsqu’on lui demande ce que ce changement pourrait apporter au client tunisien qui connaît parfaitement Sodexo et ses chèques restaurants et cadeaux, il rebondit pour assurer que « c’est justement, pour dire à notre client que nous ne sommes plus uniquement cela, en lui offrant désormais une plus large palette de services et des avantages en nature, au service du bien-être et l’épanouissement de ses employés. Ainsi l’entreprise cliente pourra se concentrer plus sereinement sur son cœur de métier, en réalisant une économie des charges sociales, tout en permettant à ses salariés de disposer d’un pouvoir d’achat supplémentaire sur des registres spécifiques tels que la restauration, l’habillement, les cadeaux lors des fêtes religieuses ainsi que le sport, etc… ».

Pluxee, la carte multi-Wallet

Selon Slim Ammar, « avec ce changement de brand, nous avons l’intention d’entrer de plain pied dans le monde du digital », le format papier disparaîtra petit à petit, et sera naturellement remplacé par une carte électronique équipée de la fonction sans contact. Ce format digital continuera à être, comme le chèque papier, exonéré des charges CNSS pour l’entreprise pour tous les avantages exclus de l’assiette de cotisation sociale, tels que prévus par la loi.

A noter que les différents services de la carte Pluxee multi-Wallet, sont totalement étanches. La solution intègre actuellement trois Wallets, ou porte-monnaie électroniques, acceptés chacun auprès d’une liste de commerces affiliés auprès du réseau Pluxee Tunisie.Chaque réseau est établi selon la vocation spécifique de chacun des services. Il y a donc un Wallet pour le repas, un autre pour l’habillement, etc…. Nous avons aussi un Wallet cadeaux. Et demain, on pourra intégrer plusieurs autres services. « Nous sommes, avec cette carte, capables d’offrir tous les services demandés par le client » indique Slim Ammar, qui ajoute que « ce changement de Brand porte en son sein notre volonté de transformation et de changement, vers un élargissement et une diversification de la panoplie de services offerts, pour que chaque entreprise puisse offrir à ses salariés ce dont ils ont envie ».

Le Mobile-Paiement sera le Next-Step

Et les ambitions de Pluxee Tunisie ne s’arrêtent pas là. Slim Ammar promet à ses clients le développement du Mobile Paiement en sus de la carte. « Notre carte s’accompagne déjà d’une application mobile téléchargeable, et qui permet à l’utilisateur de connaître son solde, le réseau de commerçants affiliés qui acceptent la carte Pluxee pour pouvoir choisir son magasin ou son commerçant pour chaque Wallet. Cette application permet aussi, actuellement, de bloquer immédiatement l’utilisation de la carte, en cas de vol ou de perte. Et si vous n’avez pas de connexion internet, notre service offre un IVR (assistance par téléphone) qui donne le solde pour chaque Wallet ». Chez Pluxee Tunisie, il y a aussi le e-commerce, et vous pouvez recharger votre carte et payer en un simple clic via notre site de vente en ligne.

Par ailleurs, Pluxee annonce un partenariat conclu avec Yassir pour la livraison de repas aux utilisateurs à partir du premier trimestre 2024 à travers l’interfaçage de l’application Pluxee et Yassiren y ajoutant la géolocalisation pour assurer le choix du restaurant parmi les plus proches et garantir la livraison la plus rapide pour le client. Et les promesses de Pluxee Tunisie n’en finissent pas. « Nous allons également assurer le paiement par carte Pluxee sur les Market-Places et avons commencé cette expérience avec notre partenaire Soul &Planet ».

Une entreprise qui participe à l’inclusion, financière. D’abord, Pluxee est une carte recyclable, car nous veillons au respect de l’environnement, ensuite nous œuvrons à équiper de TPE les petits commerces qui sont en dehors de la cible des banques, ce qui contribue à leur inclusion financière(un réseau de 1.200 commerçants affilié est déjà doté gratuitement de TPE) De plus, la solution carte comparée avec le chèque repas permet à l’utilisateur d’économiser les 10 % prélevés en supermarché. Avec la carte Pluxee, c’est zéro franchise chez tous les commerces affiliés dans la restauration et alimentation, et le salarié peut dépenser100% du montant de sa carte sans décote « Nous avons en fait, par cette solution digitale, mis en place un système vertueux, pour toutes les parties prenantes », certifie Slim Ammar.

A suivre …