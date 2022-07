Somalie : Le président promet le retour des soldats en Erythrée

Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a annoncé que les soldats envoyés s’entraîner en Erythrée rentreront au pays, après plus d’un an de polémiques autour de leur possible déploiement en secret dans la région éthiopienne en guerre du Tigré.

Cette annonce a été faite par le nouveau chef de l’Etat, élu le 15 mai, lors d’une rencontre avec des parents de soldats , au lendemain de son retour d’une visite officielle en Erythrée. Lors de cette visite, il s’est rendu dans des camps d’entraînement accueillant des troupes somaliennes.

« J’y suis allé (en Erythrée) et comme vous avez pu le voir sur les photos, j’ai vu les garçons. Je suis un parent, un père avec des enfants et un grand-père, donc je connais la douleur des parents quand ils n’ont pas de nouvelle de leur enfant », a déclaré Hassan Cheikh Mohamoud.

Il a affirmé que son gouvernement travaillait au retour de ces soldats en toute sécurité, sans toutefois donner de détails sur leur nombre, ni sur le calendrier. Il n’a pas non plus évoqué leur éventuelle implication dans la guerre en Éthiopie.

La question des soldats somaliens en Erythrée a été source de polémiques et de tensions durant le mandat de son prédécesseur, Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo.