Somalie : Le SG de l’ONU tire la sonnette d’alarme

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a « sonné l’alarme » et appelé à un « soutien international massif » pour aider la Somalie. Il s’exprimait mardi à l’occasion de sa vite de solidarité à Mogadiscio la capitale.

Le pays, qui est menacé par une sécheresse historique et potentiellement très meurtrière et fragilisée par une insurrection islamiste, est en plein mois de Ramadan.

Selon une étude publiée en mars par le ministère somalien de la Santé, l’Organisation mondiale de la Santé et l’agence onusienne Unicef, entre 18.100 et 34.200 personnes pourraient mourir des conséquences de la sécheresse en Somalie au cours des six premiers mois de cette année.

« Je suis également ici pour tirer la sonnette d’alarme sur le besoin d’un soutien international massif: un soutien international massif en raison des difficultés humanitaires auxquelles le pays est confronté, un soutien humanitaire massif lié au renforcement des capacités sécuritaires en Somalie et un soutien humanitaire massif pour la stabilisation et le développement du pays », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud.

Ce dernier a salué cette visite, qui « témoigne que les Nations unies sont pleinement engagées à soutenir nos plans de construction de l’État et de stabilisation du pays ».

Le secrétaire général de l’ONU s’était déjà rendu en Somalie en mars 2017. Aujourd’hui la Somalie fait face à une sécheresse désastreuse, la pire en quatre décennies après cinq saisons des pluies avortées consécutives dans certaines e ses régions ainsi qu’au Kenya et en Ethiopie.