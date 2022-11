Somalie : Lee gouvernement engagé dans une « guerre totale » contre les shebab

Le gouvernement somalien est engagé depuis trois mois dans une « guerre totale » contre les islamistes radicaux shebab, avec une nouvelle stratégie qui, malgré de récents gains militaires, s’annonce longue et périlleuse.

Les shebab, groupe affilié à Al-Qaïda, combattent depuis 2007 le gouvernement pour instaurer la loi islamique. Chassés des principales villes en 2011-2012, ils restent solidement implantés dans de vastes zones rurales.

Le gouvernement a décidé d’envoyer début septembre l’armée, dont les commandos « Danab » formés par l’armée américaine, épauler ces milices claniques baptisées « macawisley » – du nom du sarong traditionnel (« macawis ») porté par certains de ces combattants civils.

« Le gouvernement veut saisir la dynamique actuelle et encourager ce type de soulèvements dans les zones sous contrôle shebab », explique Omar Mahmood, chercheur à l’International Crisis Group.

Le nombre de soldats engagés dans cette offensive d’ampleur n’est pas connu. Pour les « macawisley », des sources locales évoquent 2.000 à 3.000 combattants. Les effectifs shebab sont, eux, estimés entre 5.000 et 8.000 à travers le pays.

Avec l’appui de frappes aériennes américaines et un soutien logistique et d’artillerie de la force de l’Union africaine (Atmis), ces troupes ont repris le contrôle de la province de Hiran et de vastes zones du Moyen-Shabelle.

Mi-juillet, le nouveau président Hassan Cheikh Mohamoud avait détaillé une stratégie sur « trois fronts »: militaire, idéologique et économique.

« Les politiques précédentes étaient militaristes: attaquer et détruire. Mais le problème des shebab est plus que militaire », expliquait-il.