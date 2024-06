Sombre vision des conditions économiques selon l’Afrobarometer

En moyenne à travers 39 pays sondés entre fin 2021 et mi-2023, le chômage et la gestion de l’économie arrivent en tête des problèmes les plus importants auxquels les Africains veulent que leur gouvernement s’attaque, avec la santé (Figure 1). A travers les 31 pays régulièrement sondés depuis 2014/2015, la proportion des citoyens qui mentionnent la gestion de l’économie parmi leurs principales priorités a plus que doublé.Environ deux tiers (65%) des citoyens considèrent la situation économique de leur pays « assez mauvaise » ou « très mauvaise » (Figure 2). Plus de la moitié (52%) ont également une vision morose de leurs conditions de vie personnelles.En moyenne, à travers 31 pays sondés de manière cohérente depuis 2014/2015, les avis négatifs sur la situation économique du pays ont augmenté de 15 points de pourcentage, et ceux sur les conditions de vie personnelles de 7 points.Les citoyens sont divisés sur la question de savoir si les conditions économiques vont s’améliorer (40%) ou se dégrader (35%) au cours des 12 prochains mois.Huit répondants sur 10 (81%) déclarent qu’eux-mêmes ou un membre de leur ménage ont manqué de revenus en espèces au moins une fois au cours de l’année précédente, dont 43% « plusieurs fois » ou « toujours » (Figure 4). Deux tiers (65%) déclarent avoir manqué de soins médicaux au moins une fois, et environ six sur 10 ont souffert de manque de nourriture (59%) et d’eau (56%).Six Africains sur 10 (61%) ont connu un niveau modéré ou élevé de pauvreté vécue au cours de l’année écoulée. La pauvreté vécue modérée ou élevée est en hausse et touche des majorités dans tous les pays sondés à l’exception de huit sur les 39, dont plus de huit citoyens sur 10 au Congo-Brazzaville (86%), en Mauritanie (84%), au Niger (84%) et au Cameroun (81%).Seulement un quart (26%) des Africains estiment que leurs gouvernements réalisent une « assez bonne » ou « très bonne » performance dans la gestion de l’économie (Figure 5). Ils sont encore moins nombreux à féliciter leurs gouvernements pour leurs performances dans l’amélioration du niveau de vie des pauvres (22%), la création d’emplois (20%), la réduction du fossé entre riches et pauvres (16%) et le maintien de la stabilité des prix (12%).