Sommet de Djerba: 39 chefs d’Etat et de gouvernement ont confirmé leur participation

Le coordinateur médiatique du 18ème Sommet de la francophonie, Mohamed Trabelsi, a annoncé, ce lundi 7 novembre 2022, que trente chefs d’Etat et de gouvernement ont confirmé leur participation à ce rendez-vous

Dans une déclaration à Mosaïque Fm, il a assuré que le nombre sera revu à la hausse en prenant en compte le nombre des pays membres de l’Organisation internationale de la francophonie.

Leur nombre s’élève à 88 pays et gouvernements dont 54 membres, 27 affiliés et 27 observateurs, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse sur les détails du Sommet prévu à Djerba les 19 et 20 novembre et sur les expositions, les activités culturelles et touristiques parallèles qui démarrent à partir du 13 novembre à Djerba.