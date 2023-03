Sommet de la Cemac: Touadéra succède à Biya à la tête de la Conférence des chefs d’État

Clap de fin à Yaoundé, au Cameroun, pour la conférence des chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (Cemac). Avant la prochaine réunion prévue à Bangui, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a, selon les règles de l’ordre alphabétique, pris la suite de son homologue camerounais Paul Biya à la tête de la Conférence des chefs d’États de la Cemac.

Plusieurs dossiers étaient au menu des discussions de cette première réunion de la Cemac en présentiel depuis le début de la pandémie de Covid-19. Au final, concernant la monnaie du franc CFA, aucune conclusion n’a été tirée pour le moment : les discussions vont se poursuivre au niveau des ministres des Finances de la communauté.

Les chefs d’État ont néanmoins admis que le sujet du maintien ou non de cette monnaie contestée par une partie de la jeunesse africaine est en débat.

« Nous avons demandé à nos institutions spécialisées, au niveau de la commission de la CEMAC [Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, NDLR] et au niveau aussi de la BEAC [Banque des États de l’Afrique centrale, NDLR], de poursuivre les réflexions. Et dans un délai très court, nous reviendrons. Il y a déjà eu une première réflexion sur laquelle nous avons travaillé, hier, mais des orientations ont été données de manière très claire, avec mes pairs, en direction des institutions et nous allons poursuivre dans ces délais-là, très rapidement, pour approfondir et prendre des décisions. Voilà ce que je peux vous dire », a déclaré Faustin Archange Touadera, lors d’une conférence de presse, ce samedi 18 mars.