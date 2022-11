Sommet de la Francophonie: Adoption de la  »Déclaration de Djerba »

Le XVIIIe Sommet de la Francophonie qui s’est déroulé les 19 et 20 novembre à Djerba, en Tunisie, autour du thème « La connectivité dans la diversité: Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone « , a marqué la célébration du cinquantenaire de la Francophonie, et a été couronné par l’adoption de la » Déclaration de Djerba « .

Selon Mosaique Fm, les 31 chefs d’Etat et de gouvernement, et 35 ministres des Affaires étrangères ont évoqué l’adoption de la Stratégie de la Francophonie numérique 2022-2026, l’importance du développement d’une culture d’usage du numérique en éducation formelle et non formelle, et la nécessité de la création des conditions propices pour améliorer la mobilité des personnes, appelant au dialogue et au règlement pacifique des conflits au sein de l’espace francophone selon les formats de négociations internationalement agréés.

La « Déclaration de Djerba » a, d’emblée, rendu hommage aux pères fondateurs de la Francophonie, Habib Bourguiba (Tunisie), Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Norodom Sihanouk (Cambodge) et Hamani Diori (Niger).

Par la suite, en soutenant la nouvelle impulsion donnée par la secrétaire générale » pour une Francophonie renouvelée au service des populations.

Ce rendez-vous a, également, été l’occasion pour les Etats et gouvernements participants de réaffirmer leur soutien aux nouvelles orientations de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et également les importants chantiers entrepris dans le cadre de sa transformation, le recentrage des actions de la Francophonie sur les enjeux stratégiques que sont notamment la langue française, la démocratie et le respect des droits humains, l’accès équitable à une éducation de qualité pour tous, l’enseignement supérieur et la recherche, la formation, la culture, l’économie, le numérique, la préservation de l’environnement, ainsi que le développement durable.