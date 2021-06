Sonatrach veut développer les relations privilégiées avec la libye

Le président directeur général (Pdg) du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a affirmé, samedi à Alger, que le Groupe est disposé à raffermir les relations privilégiées avec le partenaire libyen pour établir un partenariat gagnant et développer l’industrie pétrolière et gazière dans les deux pays, rappelant les capacités du groupe et ses filiales dans le domaine des services pétroliers, rapporte APS.

Prenant part aux travaux du Forum économique algéro-libyen, M. Hakkar a mis en avant « la disposition totale du groupe à raffermir les relations privilégiées avec le partenaire libyen pour jeter les bases du partenariat économique gagnant entre les deux parties et développer l’industrie pétrolière et gazière dans les deux pays », a précisé Sonatrach dans une publication postée sur sa page Facebook.