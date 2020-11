SONEDE: Coupure de l’eau potable jeudi dans certaines zones

Une perturbation et une coupure de l’eau potable seront enregistrées jeudi 5 novembre 2020, à 9h00, dans certaines régions de la ville de Médenine ainsi que celle de Tataouine, a indiqué la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).Dans un communiqué publié mardi à Tunis, la SONEDE a précisé que cette coupure concerne les zones suivantes : la route Beni Khedache, les cités Ennour, El Habib, l’hopital, El Roki, Mars, Taksim El Ghoul, ainsi que la ville de Tataouine.La reprise de l’approvisionnement en eau potable sera progressive au cours de la même journée, à partir de 16h.Cett e coupure est due aux travaux de raccordement réalisés par la SONEDE sur le canal principal de distribution des eaux (diamètre 300mm), dans les régions de Tejra et la route Bayez, dans l’objectif de renforcer le réseau de distribution de l’eau dans la ville de Médenine.

