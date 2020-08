SONEDE: Perturbation de la distribution de l’eau dans ce gouvernorat

Une perturbation et une coupure de la distribution de l’eau potable ont été enregistrées, lundi matin, dans les délégations de Bir Ali Ben Khelifa, Aguareb, Mahres, Gheriba et Sekhira (gouvernorat de Sfax).

Ces perturbations sont dues aux travaux de réparation d’une panne survenue au niveau du canal principal de conduite des eaux (diamètre 300mm), a fait savoir la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), dans un communiqué publié lundi.

L’approvisionnement reprendra progressivement, à partir de cette nuit, de lundi à mardi 1er septembre 2020, a précisé la SONEDE.