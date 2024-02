Sonelgaz et le groupe belge John Cockerill explorent les opportunités de coopération

Le Président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a reçu une délégation de cadres dirigeants du groupe belge « John Cockerill » spécialisé dans l’ingénierie, la maintenance et l’énergie, avec laquelle il a évoqué les moyens de coopération dans l’objectif d’établir de partenariats bilatéraux, a indiqué jeudi un communiqué du groupe public, cité par AL24 NEWS.

La rencontre avec la délégation du groupe belge, conduite par son propriétaire Bernard Serin et son directeur exécutif, Franck Pasqualini, s’est déroulée mercredi au niveau de la direction générale de Sonelgaz, en présence de nombre de cadres dirigeants du groupe.

Serin a, par ailleurs, présenté l’expérience et les réalisations du groupe belge, notamment dans les domaines de l’ingénierie, des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert, précise la même source.

Il a, en outre, exprimé son intérêt à conclure des partenariats fructueux en Algérie, pays qui jouit désormais d’un climat d’affaires favorable, soulignant sa volonté de coopérer avec le groupe Sonelgaz, d’autant que la compagnie belge s’apprête à ouvrir une filiale en Algérie, ajoute le communiqué.

Pour sa part, Adjal a affirmé que le groupe Sonelgaz était « ouvert » aux partenariats étrangers dans le cadre du principe gagnant-gagnant, ajoutant que les deux parties devaient convenir, lors de cette rencontre, de la mise en place d’un groupe de travail en vue d’examiner les moyens et les domaines de coopération bilatérale, dans le souci de réaliser le partenariat escompté.

A noter qu’il s’agit de la deuxième réunion du genre entre Sonelgaz et « John Cockerill », après celle tenue le 3 décembre 2023.

