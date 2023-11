Sopat est radiée de la cote de la Bourse

C’est définitif, les titres de la société SOPAT seront radiés du Marché Principal des titres de capital de la cote de la Bourse à partir du 3 novembre 2023. Cette radiation de la BVMT des titres de l’entreprise du groupe de Kamel Belkhiria, fait suite à l’OPR initiée par ce groupe d’entreprise depuis le 31 octobre 2023.

Cette OPR visait l’acquisition de 1 647 997 actions de SOPAT est initiée par les sociétés du groupe « La Rose Blanche », à savoir «Medigrain», «Les Grands Silos de Sud – GSS», «UNAGRO», «Les Aliments Composés du Nord – ACN», «Société Tunisienne de Production Alimentaire – STPA» et «Les Grands Moulins du Cap Bon» détenant de concert avec les sociétés du même groupe : «GALLUS», «Les Minoteries des Centres et Sahel Réunies – MCSR», «Les Couscousseries du Sud», et «Les Pâtes Warda», 36 213 253 actions SOPAT, représentant 95,65% des droits de vote de ladite société, sur les 37 861 250 actions composant son capital social.