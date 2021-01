Sorties théâtre « Résistance et célébration de la vie » du 5 au 9 janvier 2021

Le Pôle Théâtre et arts scéniques du Théâtre de l’Opéra de Tunis organise pour le début de l’année sa nouvelle manifestation culturelle et artistique « Les Sorties Théâtre ».

Placée sous le slogan « Résistance et célébration de la vie », la manifestation théâtrale se tiendra du 5 au 9 janvier 2021 à la Cité de la culture Chedli Klibi à travers la programmation de six représentations théâtrales selon le calendrier suivant et en respectant les règles du protocole sanitaire:

05 janvier 2021

« RAWAH » de Fatma Fellah

Mise en scène: Khawla Hadef

Production: Be Actor Studio

17H00 – Salle des jeunes créateurs

06 janvier 2021

« SOUKOUN » de Nomen Hamda

Mise en scène: Nomen Hamda

Production: Théâtre National Tunisien

17H00 – Théâtre des régions

07 janvier 2021

« HANNIBAL »

Mise en scène: Taher Issa Belarbi

Production: Centre dramatique de Manouba

15H00 – Théâtre des régions

« AL HAWEREB »

Mise en scène: Hafedh Khalifa

Production: Hannibal production

16H30 – Théâtre des régions

08 janvier 2021

« PAPA CELLOPHANE »

Mise en scène: Abdelkader Ben Said

Production: Innovations dans les arts de la vie

15H00 – Salle des jeunes créateurs

09 janvier 2021

« KASR EL SAADA »

Mise en scène: Nizar Saidi

Production: Fnar production

16H00 – Théâtre des régions

