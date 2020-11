« Sortilège » d’Aleddine Slim remporte le prix du meilleur film du festival du film arabe de Zurich

Une nouvelle consécration pour le cinéma tunisien vient d’être annoncée. Le long métrage de fiction « Tlamess »ou « Sortilège » d’Ala Eddine Slim vient de remporter le prix du meilleur film lors de la cérémonie de clôture et d’annonce du palmarès dimanche soir de à la 5ème édition du festival du film arabe de Zurich (AFFZ) qui s’est tenue du 19 au 29 novembre 2020.

Pour cette année 2020, la 5ème édition s’est accompagnée de plusieurs innovations: pour la première fois, il y a eu une compétition dans le but de

renforcer davantage la visibilité du cinéma arabe et faciliter l’ accès à sa distribution en Suisse

Le jury a sélectionné deux lauréats parmi les 15 nouveaux longs métrages: meilleur réalisateur et meilleur film décerné à « Tlamass », deuxième long métrage d’Ala Eddine Slim « The last of Us ».

Pour rappel, cette édition du festival, a mis pour pays cibles le Maroc et la Tunisie en mettant en avant des classiques du cinéma marocain et tunisien, et organisé deux tables rondes, pour apprendre davantage sur le cinéma de ces deux pays.

Il y’a huit ans, l’association International Arab Film Festival Zurich IAFFZ a approché le Filmpodium de la ville de Zurich pour créer un festival du film arabe à Zurich et pour Zurich. A cette époque, un objectif crucial était d’utiliser le cinéma comme « pont pour le dialogue ».

C’est ainsi qu’un petit groupe de cinéphiles de Zurich a fondé l’association à but non lucratif International Arab Film Festival Zurich (IAFFZ) en 2008 dans le but de rapprocher le cinéma arabe et la culture arabe du public suisse. Le festival s’efforce de contribuer au dialogue interculturel dans l’espoir qu’il aboutira à une meilleure compréhension des différentes cultures. Le festival offre en outre à son public la possibilité de s’impliquer dans la diversité de la région arabe.

Le Festival du film arabe de Zurich a lieu tous les deux ans et est organisé en coopération avec le Filmpodium Zurich .

