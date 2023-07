Soudan : Bombardements à Khartoum et à El-Obeid

Des bombardements et des tirs d’artillerie assourdissants ont secoué jeudi Khartoum et El-Obeid, ville stratégique à 350 km au sud de la capitale soudanaise.

« Des tirs d’artillerie ont visé les bases des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) qui ont répondu par des tirs antiaériens », selon des habitants d’El-Obeid.

Dans le sud de Khartoum, des témoins ont fait état de « trois raids aériens et d’explosion terrifiantes » tôt dans la matinée.

Mercredi, dans la capitale, l’armée a accusé les FSR d’avoir bombardé au drone un quartier résidentiel, faisant « 14 morts et 15 blessés parmi les civils ».

Depuis le 15 avril, la guerre pour le pouvoir entre l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les FSR du général Mohammad Hamdane Dagalo a fait 3.000 morts et plus de 3,3 millions de déplacés et réfugiés.

De son côté, la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une nouvelle enquête pour « crimes de guerre » au Darfour. Karim Khan, le procureur de la CPI basée à La Haye (Pays-Bas), a appelé à ne pas laisser « l’Histoire se répéter ».