Soudan : Des appels à négocier pour arrêter les « crimes de guerre »

Human Rights Watch (HRW) a exhorté mardi la Cour pénale internationale (CPI) à enquêter sur les « crimes de guerre » au Darfour, où les combats se poursuivent malgré les appels à une « sortie de crise négociée » au Soudan, ravagé par la guerre depuis trois mois.

Les raids aériens font de nouveau trembler la capitale, rapportent des habitants sous les tirs à l’arme automatique.

Pourtant, lundi, le Quartet de l’IGAD, le bloc d’Afrique de l’Est auquel appartient le Soudan, avait réclamé « un cessez-le-feu inconditionnel » devant les représentants des Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires), présents à la réunion d’Addis Abeba, qui a été toutefois boycottée par l’armée soudanaise.

Pour les experts, les chefs des deux camps, le général Mohamed Hamdane Daglo qui dirige les paramilitaires et le commandant de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, ont depuis le début le 15 avril des hostilités fait le choix d’une guerre d’usure et d’une victoire militaire plutôt que des négociations et des concessions.

Pour l’ambassadeur américain John Godfrey, évacué du Soudan en avril, « une victoire militaire d’un des deux belligérants signifierait un coût humain et des dégâts inacceptables pour le pays », déjà l’un des plus pauvres au monde.

Il faut « une sortie de crise négociée » qui « ne doit pas – et ne peut pas – être un retour au statu quo d’avant le 15 avril », quand les deux généraux aujourd’hui en guerre tenaient ensemble les rênes du pays après avoir limogé les civils à l’issue d’un putsch, plaide-t-il.