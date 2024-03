Soudan : La guerre risque de déclencher la plus grande crise de la faim au monde

La guerre au Soudan a brisé des millions de vies et créé la plus grande crise de déplacement au monde. Cette catastrophe risque maintenant de devenir la plus grande crise de la faim au monde, à moins que les combats ne cessent, avertit Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, à l’issue d’une visite au Sud-Soudan, où elle a rencontré des familles fuyant la violence et l’aggravation de la situation d’urgence alimentaire au Soudan.

« La guerre au Soudan risque de déclencher la plus grande crise de la faim au monde », a averti la directrice exécutive. « Il y a 20 ans, le Darfour était la plus grande crise de la faim au monde et le monde s’est mobilisé pour y répondre. Mais aujourd’hui, le peuple soudanais a été oublié. Des millions de vies, la paix et la stabilité de toute une région sont en jeu ».

Plus de 25 millions de personnes au Soudan, au Sud-Soudan et au Tchad sont prises au piège dans une spirale de détérioration de la sécurité alimentaire. Le PAM n’est pas en mesure de fournir une aide alimentaire d’urgence suffisante aux communautés désespérées du Soudan qui sont prises au piège des combats en raison de la violence incessante et de l’ingérence des parties belligérantes. À l’heure actuelle, 90 % des personnes confrontées à des niveaux d’urgence de la faim au Soudan sont bloquées dans des zones qui sont en grande partie inaccessibles au PAM.

L’aide humanitaire a été encore plus perturbée après que les autorités ont révoqué les autorisations pour les convois transfrontaliers de camions, ce qui a forcé le PAM à interrompre ses opérations du Tchad au Darfour. Plus d’un million de personnes dans l’ouest et le centre du Darfour avaient reçu l’aide du PAM par cet itinéraire vital depuis le mois d’août, et le PAM était en train de mettre en place un système d’alerte rapide.

