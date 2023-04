Soudan: Les appels au cessez-le-feu pour la fête de l’Aïd ignorés par les belligérants

Militaires et paramilitaires se sont livrés à d’intenses combats de rue vendredi à Khartoum, selon des témoins, alors que les belligérants ont ignoré de multiples appels au cessez-le-feu à l’occasion de la fête de l’Aïd el-Fitr, la fin du mois sacré du Ramadan.

La capitale soudanaise a été secouée par des tirs et raids aériens dans la nuit et la matinée, comme c’est le cas quotidiennement depuis le début des combats le 15 avril, qui ont fait « 413 morts et 3.551 blessés », selon un nouveau bilan de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

De nouveaux hôpitaux ont été fortement endommagés à Khartoum, et quatre établissements ont été touchés à al-Obeid, à 350 km au sud de la capitale, souligne le syndicat des médecins. Les combats opposent l’armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane , chef de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo .

Sur le plan diplomatique, les consultations s’intensifient: le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a indiqué vendredi écourter son déplacement de plusieurs jours dans la région Asie-Pacifique « à cause de la situation au Soudan ».

La veille, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, avaient tous deux appelé séparément à un cessez-le-feu d' »au moins » trois jours pour marquer l’Aïd. Les combats sont concentrés principalement à Khartoum et au Darfour (ouest).