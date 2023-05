Soudan: Les belligérants  s’accusent de violer la trêve, les civils toujours pris au piège

L’armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir au Soudan se sont mutuellement accusés jeudi de rompre une nouvelle trêve négociée par des médiateurs américains et saoudiens, trois jours après son entrée en vigueur.

La guerre qui a éclaté le 15 avril dans ce pays d’Afrique de l’Est a fait plus de 1.800 morts, selon l’ONG ACLED, plus d’un million de déplacés et au moins 300.000 réfugiés, selon l’ONU. En conséquence, plus de 25 des 45 millions de Soudanais ont désormais besoin d’aide humanitaire pour survivre, selon l’ONU.

Depuis l’entrée en vigueur de la trêve lundi soir, aucun couloir humanitaire n’a pu être sécurisé pour laisser partir les civils et acheminer l’aide humanitaire, selon des ONG.

Dans la capitale Khartoum, la plupart des habitants vivent terrées chez eux par peur des combats et des balles perdues, souvent sans eau courante ni électricité et avec des réserves de nourriture et d’argent bientôt vides.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo ont accusé leur ennemi, l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane. « Ils ont lancé une séries d’attaques » et « nos forces les ont repoussés », abattant même « un avion de combat MiG », assure un de leurs communiqués.

Jeudi, l’armée a répondu avoir « contré des attaques de blindés des milices du Soutien rapide en violation totale de la trêve ».

Les médiateurs saoudiens et américains, eux, se contentent de répéter depuis mercredi qu’ils ont transmis aux représentants des deux belligérants « des informations montrant qu’ils avaient violé » la trêve. Ces émissaires poursuivent leur discussions en Arabie saoudite