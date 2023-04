Soudan : Les forces de soutien rapide acceptent de prolonger la trêve de trois jours

Les Forces de soutien rapide (FSR) déclarent avoir accepté de prolonger de trois jours le cessez-le-feu au Soudan.

Auparavant, l’Armée soudanaise avait accepté la prolongation de la trêve. Le cessez-le-feu et sa prolongation ont été négociés par les États-Unis et l’Arabie saoudite.

La trêve actuelle, qui devait expirer jeudi à minuit, n’a pas mis fin aux combats entre les deux parties, mais a établi une accalmie suffisante pour permettre à des dizaines de milliers de Soudanais de se réfugier dans des zones plus sûres et aux pays étrangers d’évacuer des centaines de leurs ressortissants par voie terrestre et maritime.