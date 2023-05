Soudan: L’ONU réclame «un cessez-le-feu stable et sûr pour les citoyens»

L’envoyé spécial de l’ONU pour le Soudan et chef de la mission Unitams. Volker Perthes, espère toujours que la trêve humanitaire se concrétise sur le terrain à Khartoum et met en garde contre une escalade du conflit. Il affirme que les discussions continuent à Djeddah, le but étant d’arriver à un cessez-le-feu. Il lance un ultime appel aux deux belligérants pour cesser immédiatement les combats à Khartoum.

Evoquant l’acci=ord de Djeddah, il a déclaré que « ce n’est pas un échec, ni un demi-échec. Les attentes sont toujours très élevées au Soudan et même dans certains autres endroits ». Cette entente sur les principes humanitaires est un premier pas, pour ce qui pourrait devenir un accord stable et réel de cessez-le-feu. Jusqu’à présent, près d’un mois après le début de la guerre, « nous n’étions pas encore parvenus à un accord conjoint des deux côtés sur une trêve, et cette fois, il y a un accord sur quelque chose, même s’il se limite aux seuls principes humanitaires. Il y a un accord pour continuer les pourparlers, et cela est peut-être plus important », a-t-il dit.

Et d’ajouter dans une interview à RFI : « Forcer les deux parties à appliquer les trêves en passant par l’ONU ou par nos partenaires de l’Union africaine ou de l’IGAD est presque impossible. Si vous voulez parler d’une résolution internationale contraignante, cela appartiendra aux membres du Conseil de sécurité et non pas au secrétariat de l’ONU de le faire. Mais, disons que ce qui importe maintenant, c’est de parvenir à un accord sur un cessez-le-feu avec un mécanisme de surveillance et de contrôle. Si nous obtenons un mécanisme convenu, nous aurons des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre un tel accord ».