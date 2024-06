Soudan: Plus de dix millions de déplacés par la guerre

Plus de 10 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du Soudan en raison de la guerre qui y a débuté le 15 avril 2023 et de précédents conflits, selon les statistiques publiées mardi par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Depuis le début du conflit entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), 7,26 millions de personnes ont fui leur domicile pour se réfugier dans d’autres régions du Soudan, chiffre qui s’ajoute aux 2,83 millions de personnes déjà déplacées par des conflits antérieurs, a précisé cette organisation des Nations unies.

