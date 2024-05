Soudan : près de 200 morts dans des combats à el-Fasher en 2 semaines

Plus de deux semaines de combats entre l’armée soudanaise et un groupe paramilitaire notoire pour le contrôle d’une grande ville de la région occidentale du Darfour ont tué au moins 123 personnes, a déclaré dimanche un groupe d’aide internationale.

Les combats à el-Fasher, capitale de la province du Nord-Darfour, ont également blessé plus de 930 personnes au cours de la même période, selon Médecins sans frontières. »Cela témoigne de l’intensité violente des combats », a déclaré l’organisation. « Nous demandons aux belligérants de faire davantage pour protéger les civils ».

Les affrontements entre l’armée et les forces paramilitaires de soutien rapide se sont intensifiés au début du mois dans la ville, forçant des milliers de personnes à fuir leurs maisons, selon les Nations Unies, note , pour sa part, AfricanNews.

El-Fasher est devenue le centre du conflit entre l’armée et les Forces de soutien rapide, qui sont aidées par des milices arabes communément appelées Janjawid. La ville est le dernier bastion encore tenu par l’armée dans la région tentaculaire du Darfour.

Le conflit soudanais a débuté en avril de l’année dernière, lorsque les tensions croissantes entre les chefs de l’armée et le FSR ont dégénéré en combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et dans d’autres régions du pays.

Le conflit a tué plus de 14 000 personnes et en a blessé des milliers d’autres, sur fond d’informations faisant état de violences sexuelles généralisées et d’autres atrocités qui, selon les groupes de défense des droits, constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

