Soudan : Un million d’enfants déplacés, dont un quart au Darfour

Plus d’un million d’enfants soudanais, dont plus d’un quart pour le seul Darfour, vont être déplacés, a prévenu l’ONU. Dans cette région, coupée du reste du monde et au bord « d’un désastre humain », le conflit dure depuis deux mois, opposant l’armée d’Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires de Mohamed Hamdane Daglo.

Depuis le 15 avril, les combats entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont plongé le Soudan, déjà l’un des pays les plus pauvres au monde, dans une profonde détresse. Vendredi, des frappes aériennes ont pris pour cible le quartier de Bayt Al-Mal à Oumdourdman, près de la capitale Khartoum. « Plusieurs maisons ont subi des dommages » et au moins trois personnes ont perdu la vie dans ces frappes, selon le « comité de résistance » local, une des cellules militantes qui organisent l’entraide entre les habitants.

De leur côté, les paramilitaires ont affirmé que l’armée avait visé des « quartiers résidentiels », provoquant la mort de « vingt personnes, dont certaines à l’intérieur d’une mosquée ». Les FSR ont également accusé l’armée d’avoir ciblé l’une de leurs bases où sont détenus des prisonniers de guerre, faisant vingt morts et blessés, sans préciser la répartition exacte entre les victimes.

Au milieu des combats, la situation humanitaire ne fait qu’empirer : les hôpitaux dans les zones d’affrontements ne fonctionnent que partiellement, quand ils ne sont pas fermés. Deux mois de guerre ont aussi entraîné « le déplacement de plus d’un million d’enfants, tandis que 330 autres ont été tués et plus de 1 900 ont été blessés », a déclaré le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) jeudi dans un communiqué.