Sousse: Festival de l’Olivier à Kalâa Kebira du 26 au 30 décembre

Le comité du Festival International de l’Olivier à Kalâa Kebira (Gouvernorat de Sousse) a présenté lors d’un point de presse, tenu mercredi, le programme de la 40ème édition du festival qui se déroulera du 26 décembre au 30.

« Le festival se propose de faire connaitre le patrimoine culturel et civilisationnel de la ville de la Kalâa Kebira », a indiqué le directeur du festival, Mehdi Chouchane, ajoutant que l’inauguration sera marquée par l’organisation de la journée touristique dans une oliveraie de la région et où seront exposées les coutumes et traditions culinaires locales et les techniques traditionnelles de la cueillette des olives.

Selon les organisateurs, le programme du festival prévoit également des spectacles musicaux, théâtraux et de poésie, destinés à tous les âges.