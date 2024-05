Les estimations définitives de la récolte céréalière dans le gouvernorat de Sousse tablent sur 98.904 quintaux, avec un rendement d’environ 11 quintaux/ha, selon la représentante de la Délégation Régionale de l’Agriculture à Sousse, Emna Rouine.Dans une déclaration au correspondant de Diwan FM sur place, en marge d’une séance de travail relative à la préparation des récoltes et à la collecte des céréales, elle a ajouté que la récolte du blé dur a atteint 84 024 quintaux (avec un rendement de 12 q/ha) et de l’orge à 14 088 q/ha (rendement 13,5 q/ha).La superficie emblavée a atteint 21.307 hectares et la superficie exploitable a atteint 9.112 hectares, soit 38%, en raison des conditions climatiques qu’a connues la région et des températures élevées.