Sport/infrastructure : Réception provisoire de la salle omnisports de Nefta

La salle omnisports de Nefta (gouvernorat de Tozeur) sera autorisée à accueillir provisoirement les matches de sports collectifs, selon Abderraouf Bouakka, chef du service de la construction et de l’équipement au commissariat régional de la jeunesse et des sports.

La même source a expliqué à l’agence TAP que le projet a été réalisé à un coût de 3 millions de dinars, sans compter le coût des études. Il s’agit d’une salle intégrée composée d’un parquet, de vestiaires, du sanitaire, d’un magasin de meubles et d’une salle de soins, en plus de gradins pouvant accueillir environ 700 spectateurs. Elle ouvrira temporairement ses portes jusqu’à l’exécution de certains travaux de réparation.

Le responsable régional a ajouté que la salle sera fin prête fin janvier courant, après la réalisation de quelques travaux techniques nécessaires et l’achèvement de son alimentation en électricité.

D’autre part, la réception provisoire a été accordée au stade annexe du complexe sportif Mohamed Tombari, de la ville de Tozeur, d’une valeur de 660 000 dinars, de sorte qu’il sera mis à la disposition des associations sportives de la région.

