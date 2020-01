Sport/Infrastructure – Tozeur: Début d’engazonnement de 4 terrains

Le coup d’envoi a été donné pour l’engazonnement des pelouses des stades de Nafta, Midas, Temeghza et Tozeur, moyennant un coût global de 2,863 millions de dinars, selon un rapport du commissariat régional de la jeunesse et des sports.

Les travaux de revêtement des pelouses de Hezoua et de Hammet El Djerid en gazon ont été par ailleurs achevés, moyennant une enveloppe de 882.000 dinars, selon le même rapport.

D’autres projets sont en cours de réalisation dans le gouvernorat de Tozeur, telle que la construction d’une piscine olympique couverte qui a nécessité plus de 6 millions de dinars et dont les travaux ont été suspendus plusieurs fois pour de multiples raisons.

Les travaux se poursuivent par ailleurs, dans la ville de Nafta, concernant la construction d’un nouveau stade municipal et d’une salle couverte outre l’aménagement d’un centre d’hébergement au sein de la maison des jeunes de la ville, à côté de la réalisation de la deuxième tranche du centre d’hébergement de la maison des jeunes de Temeghza et de la maison de jeunes de Hezoua.

D’autre part, les travaux d’aménagement du stade de Hezoua s’approchent de leur fin et l’engazonnement du terrain annexe de Tozeur sont à hauteur de 50%.