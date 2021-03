STAFIM lance le nouveau Landtrek monté à son usine en Tunisie

Samedi 20 Mars 2021, STAFIM a organisé le lancement du nouveau Peugeot Landtrek « made in Tunisia » à son usine sise à El Mghira. Cet évènement s’est tenu en présence de Mr le Gouverneur de Ben Arous, les Ambassadeurs de l’Algérie , du Maroc et de la Lybie, des représentants du Groupe Stellantis : Mme Nadia Trabelsi, Brand Manager Peugeot, Mr Hakim Boutehra, Directeur Général Stellantis de la Zone Tunisie, Algérie et Lybie et Mr BadreddineMansouri, chef de projet Landtrek ; ainsi que Mr. Abderrahim Zouari, Vice-président Stafim.

- Publicité-

A cette occasion, Mr Samir CHERFAN, Vice-Président de la zone Moyen Orient et Afrique a déclaré à travers un message qu’il a tenu à adresser via une vidéo « ce lancement pérennise le partenariat entre Stafim et Stellantis pour le développement de la filière automobile en Tunisie »

L’événement a démarré avec des essais sur route des différentes versions du Landtrek disponibles réalisés par des journalistes automobiles spécialisés, qui ont pu vérifier et apprécier les qualités du nouveau Pick Up sur un parcours de 2 heures tout en profitant des paysages de JebalErrssass, avec un circuit off road spécialement aménagé.

Après une visite de l’usine d’assemblage, du magasin des pièces de rechange locales représentant un taux d’intégration supérieur à 40%, une conférence de presse a été organisée.

« Nous avons choisi l’usine Stafim Industrielle parce qu’elle représente pour nous le berceau du 1er Pick up Peugeot lancé à partir de ces lieux en 2018, après 30 ans d’absence de la marque dans ce segment.» a déclaré M. Abderrahim Zouari et a souligné que « Aujourd’hui notre challenge ainsi que celui de nos partenaires est de faire de cette usine la meilleure usine Stellantis dans le montage SKD dans le Monde »

Le nouveau PEUGEOT LANDTREK marque la renaissance du Pick-up PEUGEOT et bénéficie de tous les attributs forts de la marque. Ce nouveau Pick-up vient compléter une offre de véhicules utilitaires de la marque PEUGEOT réputée pour sa robustesse et son adaptation aux usages des clients sur le continent africain et ce depuis bientôt un siècle.

Il permet à PEUGEOT de revenir en force sur le marché où la marque possède un héritage très fort nourri par ses nombreuses victoires en compétition, et il porte l’ADN de modèles légendaires comme la camionnette 404 bâchée et le Pick- up 504.

Le nouveau PEUGEOT LANDTREK est disponible en trois silhouettes : double et simple cabines ainsi qu’en châssis cabine propice à de nombreuses transformations. Il possède la benne la plus logeable de sa catégorie et une modularité unique sur le segment. Il offre des prestations de franchissement irréprochables, et répond à la fois à des besoins professionnels et familiaux, avec une charge utile qui peut dépasser une tonne, et une capacité de remorquage jusqu’à 3,5 tonnes.

Lors de la conception du nouveau PEUGEOT LANDTREK, une attention toute particulière a été portée à la fiabilité, la robustesse et la facilité de réparation, qui sont parmi les premières attentes des clients de véhicules utilitaires.

Le nouveau PEUGEOT LANDTREK est assemblé en Tunisie et sa commercialisation estdestinée au marché local ainsi qu’au marché export avec la convention d’Agadir et les accords bilatéraux.

Robustesse, capacité de chargement… une conception pour faire référence le marché des 1 T Pick-up

Le nouveau PEUGEOT LANDTREK intègre tous les incontournables du segment et permet de couvrir toutes les attentes et la diversité des marchés du continent Africain, grâce à la largeur de sa gamme : il est disponible en trois silhouettes (Simple Cabine, Double Cabine et châssis Cabine), et possède de réelles capacités de franchissement avec des transmissions à deux ou quatre roues motrices.

Il offre jusqu’à trois tonnes de capacité de remorquage et une charge utile qui dépasse 1t et peut même atteindre 1,2t sur certaines versions. En outre, le nouveau PEUGEOT LANDTREK possède la benne la plus logeable du segment !

Primordial sur le segment des Pick-up, une offre complète d’accessoires sur mesure pour le nouveau PEUGEOT LANDTREK sera disponible dans le réseau PEUGEOT : Marchepieds, protection de benne thermoformée, hard top vitré, arceau de sécurité chromé, alarme, tapis de protection… Au total plus de 40 accessoires dédiés seront disponibles !

Conçu pour tous les usages et performant sur tous les terrains

Ville, route, autoroute ou terrains accidentés, le nouveau PEUGEOT LANDTREK dispose d’une gamme de motorisations adaptées avec un moteur Diesel d’une cylindrée de 1,9L et développant 150 ch grâce à un turbo à géométrie variable et 16 soupapes.

Doté d’un couple généreux de 350 Nm et servi par une boîte manuelle Getrag à 6 rapports, il possède une distribution à chaîne pour optimiser la fiabilité et les coûts d’entretien.

Doté d’une ceinture de caisse haute et une garde au sol importante (jusqu’à 235 mm selon version), le nouveau PEUGEOT LANDTREK dispose de tous les atouts nécessaires dans le monde du Pick-up que ce soit en 2 ou 4 roues motrices.

Le nouveau PEUGEOT LANDTREK dans sa configuration 4×4 permet d’être à l’aise partout et par tous les temps, grâce à ses capacités de franchissement :

passage au gué : 600 mm,

angle d’attaque : 29° ou 30° (selon versions),

angle de fuite : 27° ou 26° (selon versions),

angle central : 25°,

garde au sol : mini 214 mm (roues 16’’) ou jusqu’à 235 mm (Roues 17’’/18’’).



Le nouveau PEUGEOT LANDTREK est à découvrir et à essayer sans plus tarder sur toute la Tunisie auprès du réseau d’agences Peugeot présentes sur le territoire.