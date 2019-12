Stage de préparation de l’équipe nationale U-20

L’équipe nationale tunisienne de football féminin des moins de 20 ans, dirigée par l’entraîneur Mohamed Ali Hamami, effectuera du 10 au 13 décembre un nouveau stage de préparation à Tunis.

Au programme de ce stage six séances d’entraînement, cinq au stade Abdelaziz Chitioui à la Marsa et une au satde annexe d’El-Menzah.

Liste des joueuses convoquées:

ASF Sousse: Témoins Malak – Iman Ben Jazia – Chiraz Ben Ali – Lina Chebli – Siwar Abdellaoui – Abir Guizani

AS Banque de l’Habitat: Khadija Smida – Yousr Bouzyene – Sabri Meraiba – Hajar Dridi – Maram Dridi

ASF Bouhajlah: Nayela Harrathi – Inas GhIdaoui – Fadia Issaoui

ASF Sahel: Saida Kheirallah – Haifa Ouni – Tasnim Dhifi

ASF Tozeurs: Nour Taleb – Loujaina Hmida

US Tunis: Asia Skhiry – Arij Zouaghi

ASF Gafsa: Takoua Kheraif – Jihan Haji

ASF Nefza: Ranim Mastouri