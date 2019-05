Starzplay dévoile les 10 meilleures séries et films pour Ramadan 2019

Une sélection de films arabes les plus récents et de séries d’Anime et d’Hollywood sont disponibles sur votre compte Starzplay, le service pionnier de vidéo sur demande par abonnement (VSDA), accueille le Ramadan 2019 en laissant l’embarras du choix aux téléspectateurs entre les blockbusters de films arabes, les titres d’Anime les plus recherchés mais aussi une sélection de séries d’Hollywood exclusivement diffusées par Starez.

Et à tous ceux qui cherchent à vivre l’expérience de la salle de cinéma de façon plus décontractée à domicile auprès de la famille, Starzplay offre une variété sans pareil des films arabes les plus récents et une grande gamme de dessins animés les plus connus. Voici les dix meilleures séries et films diffusés par Starzplay ce Ramadan :

Films arabes:

1.Welaaneh (2016)

100 min | Comédie | 15 | Arabe | Liban

2.YoumMaloushLazma (2015)

100 min | Comédie | 15 | Arabe | Egypte

3.CaptainMasr (2015)

93 min | Comédie | 15| Arabe | Egypte

4.Habbet Caramel (2018)

110 min | Romantique, Comédie | 15 | Arabe | Liban

5.Sou2 Tafahom (2015)

120 min | Comédie, Romantique | 15 |Egypte

Dessins animés d’Anime et arabes

6.MyHero Academia (2018)

Saison 3 | Comédie, Action, Animation | PG | Japonais

7.L’Attaque des Titans (2013)

Saisons 1-3 | Action, Aventure, Animation | 15 | Japonais

Masameer (2007)

Saison 1 | Comédie | 15 | Arabe

8.Sériesd’Hollywood

9.The Spanish Princess (2019)

Saison 1 | Drame | R | Anglais| US

10.White Princess (2017)

Saison 1 | Drame, Historique| R | Anglais | USA