STARZPLAY: Une dernière trahison : « POWER » touchera à sa fin dans sa 6e saison

Power, le drame visionnaire qui contourne les modes de vie glamour des riches et des infâmes à Manhattan, ainsi que la pègre du trafic international de drogue, retourne sur l’écran en sa sixième et dernière saison. Par une série de 15 épisodes, ce dernier chapitre jette un dernier coup d’œil sur le monde néfaste dans lequel les personnages de la série originale de STARZ ont retenu l’attention des téléspectateurs depuis que la série primée et acclamée par la critique fit sa première en 2014.Les spectateurs de la région MENA peuvent regarder tous les épisodes de la dernière saison sur STARZPLAY, le service pionnier de vidéo sur demande par abonnement (VSDA), qui ajoutera chaque nouvel épisode à sa plateforme le jour même de sa diffusion aux États-Unis. Les épisodes seront accessibles à n’importe quel moment ou endroit et ce à partir du 26 août 2019.

La saison 6 de la série originale de STARZ reprend avec James “Ghost” St.Patrick qui est en quête de vengeance. Son ancien partenaire et frère d’arme doit payer pour l’ultime trahison. Bouleversé par le mal et la cruauté de ceux qu’il appelait autrefois sa propre famille, Ghost se consacre à une seule devise: le succès est la meilleure revanche, déterminé à obtenir les deux. Alors que les agents fédéraux se rapprochent de plus en plus de sa condamnation, Ghost doit rester vigilant vis-à-vis de ceux qui souhaitent l’éliminer à cause de ses anciennes entreprises criminelles.

Power fut créé par Courtney A. Kemp, co-animatrice et productrice exécutive qui travaille auprès de Gary Lennon. La série est produite par Curits “50 Cent” Jackson à travers sa maison de production G-Unit Film and Television, tout comme par Mark Canton à travers sa maison de production Atmosphere Entertainment MM. Randall Emmet, Shana Stein et Brat Wenrich participent également en tant que producteurs exécutifs.