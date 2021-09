Station solaire Agil à Thala

Le gouverneur de Kasserine, Adel Mabrouk, a rencontré le président-directeur général de la SNDP Agil, Nabil Smida, venu inspecter la région destinée à l’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque dans la zone industrielle de Thala, projet qui s’inscrit dans le cadre des orientations de la Société à investir dans les énergies alternatives et durables.

Le gouverneur a ordonné que soient facilitées toutes les démarches afin de réaliser ce projet dans les plus brefs délais après l’achèvement des procédures d’acquisition des biens qui lui sont attribués.

Dans le même contexte, il a été question de la possibilité de coopération entre le conseil régional et la Société nationale de distribution du pétrole dans d’autres projets d’investissement à valeur ajoutée, permettant la création d’emplois supplémentaires dans la région.

De même , a été discutée la reconfiguration d’un certain nombre stations à l’instar des stations Layoun et Feriana et ce afin de garantir de meilleurs services pour les clients.

Pour ce qui du coût de projet, il est aux alentours de 6 millions de dinars, selon le PDG de Agil.