STB: La masse salariale dépasse les bénéfices

La masse salariale de la Société Tunisienne de Banque (STB) a augmenté à 195 millions de dinars, soit plus du double de ses bénéfices de 40% (environ 81,6 millions de dinars), selon les états financiers de la STB pour l’année 2022 publiés sur le site électronique du Conseil du Marché Financier (CMF).

Les états financiers de la banque ont fait état également d’une baisse remarquable (21,5%) des bénéfices par rapport à l’exercice 2021, d’une valeur de 22,4 millions de dinars, tandis que la masse salariale a augmenté de 15,2 millions de dinars, au cours de la période 2021-2022.

Le rendement financier de la banque a baissé de 0,8% en 2021 à 0,6% à fin 2022, à cause de l’augmentation des charges d’exploitation de la banque de 120,6 millions de dinars (+ 25,5%), pour atteindre 593,9 millions de dinars.

La banque a enregistré également un solde de liquidités négatif estimé à 1224,9 millions de dinars, dû au déséquilibre entre actifs et passifs. La STB a, aussi, connu un déséquilibre entre les dépôts des clients estimés à 9863,2 millions de dinars et les créances à la clientèle qui ont atteint 10860,4 millions de dinars.

Les risques liés au recouvrement des créances ont augmenté de 56,6% pour atteindre 216,5 millions de dinars, d’où l’éventuel non-recouvrement des créances, d’autant plus que les crédits carbonisés ont atteint, en 2021, 1314 millions de dinars fin 2021, selon le rapport du ministère des Finances sur les établissements publics publié fin 2022.

En dépit de la baisse de la rentabilité de la banque, à cause de la hausse des salaires et l’augmentation des charges d’exploitation, les notes aux états financiers ont révélé l’augmentation des dépenses d’équipement, de préparation des agences, de publicité, de marketing et de transport…

Les données comptables révélées par le rapport d’audit ont montré des dépenses de 9,526 millions de dinars pour l’aménagement et la réalisation des travaux des sièges et des agences, en plus des charges de paiement des experts et des intermédiaires de 2,180 MD, et des dépenses d’accueil, des conférences, de publicité et autres d’une valeur 25,4 MD.

Selon le rapport, il y a des dysfonctionnements dans le système d’information ce qui a influencé les opérations d’audit. En plus, ce dysfonctionnement a eu un impact sur la qualité de l’information financière donnée, notamment, celle utile pour la détermination du tableau des engagements. Le rapport a souligné des avoirs non justifiés relatifs à des comptes en devises.

Le capital social de la STB qui relève du ministère des Finances, est de 776,9 millions de dinars, dont l’Etat et le reste des actionnaires publics détiennent 83,3%.

En juillet 2015, l’Etat avait injecté des fonds de 757 millions de dinars au titre de la capitalisation de la banque après avoir enregistré des pertes énormes.

Aujourd’hui, la banque enregistre les mêmes difficultés, d’autant plus que ses fonds propres n’ont pas dépassé 1296,4 MD à la fin de 2022, soit 8,8% du total du budget de la banque.