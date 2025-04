STB: Le conseil d’administration décide la non distribution des dividendes aux actionnaires

La Société tunisienne de banque (STB) a clôturé l’exercice comptable 2024 avec un résultat positif de 82,5 millions de dinars(MD).

Cependant, le conseil d’administration de la banque a proposé de ne pas distribuer des dividendes aux actionnaires au titre des bénéfices réalisés, et ce, lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tient mercredi.

Selon les indicateurs financiers, les notes y afférentes et les rapports des commissaires aux comptes publiés sur le site du Conseil du Marché Financier(CMF), la masse salariale a augmenté d’environ 4 %, pour se situer à 226,6 MD l’année dernière constituant, ainsi, l’un des éléments le plus élevé de dépenses de fonctionnement de la banque, ce qui explique la baisse des résultats nets et l’absence de distribution de dividendes aux actionnaires.

Le rapport des commissaires aux comptes a montré également, que le total du bilan de la STB a enregistré une légère hausse de 2,4% passant de 14,6 milliards de dinars en 2023 à 14,9 milliards de dinars, fin 2024.

Le produit net bancaire a régressé de prés de 5,2% en 2024 pour se situer à 649,7 millions de dinars.

Selon le même rapport, la STB a éliminé des prêts non recouvrables en 2024 d’une valeur de 199, 5 millions de dinars dont 33,6 millions de dinars d’intérêts de retard.

La banque ne gère par une comptabilité étrangère conforme aux normes en vigueurs, souligne le rapport, estimant que cette situation peut impacter sa situation financière.

A rappeler que la baisse de liquidité de la banque a régressé en 2024 pour atteindre environ 19 millions de dinars, contre 698 millions de dinars en 2023.

Le portefeuille d’investissment de la STB a nettement augmenté de 41,6% pour atteindre 223,6 millions de dinars à la fin de 2024.

