STEG : Coupure d’électricité dans certaines zones du gouvernorat de Gabès

La Société tunisienne de l’électricité et du Gaz (District de Gabès) procèdera à une coupure du courant électrique le jeudi 22 février 2024 de 8h à 10h et le samedi 24 février 2024 de 8h à 12h dans certaines zones du gouvernorat de Gabès.

Cette coupure interviendra en raison des travaux de maintenance des réseaux électriques programmés par la STEG et concernera une partie du lotissement Bidani-Chmati à Gabes Sud, une partie des quartiers de Sidi Boulbaba, la Cité El Madina et une partie de la Rue Ali Ben Ghedhahem.

Le rétablissement de l’électricité se fera progressivement, en fonction de l’avancement des travaux et sans avis préalable.

