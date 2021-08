STEG: Trois agences commerciales deviendront des districts en 2022

La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) a décidé de changer la vocation de ses agences commerciales situées à Enfidha, Mseken et Sbitla qui deviennent des districts afin de répondre aux besoins accrus en énergie électrique, dans ces régions , selon un communiqué publié jeudi par la STEG. La société a, également, décidé de créer deux agences commerciales dans les villes de Dguèche relevant du gouvernorat de Tozeur et de Mazouna relevant de la délégation de Meknessi ( gouvernorat de Sidi Bouzid). Le même communiqué rappelle que les agences d’Enfidha, de Msaken et de Sbitla seront opérationnelles au début de l’année 2022

- Publicité-