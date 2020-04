STRS: Les suspects remis en liberté après la restitution de l’argent

Le juge d’instruction chargé de l’affaire de détournement de 111 mille dinars de la caisse de la Société régionale de transport de Siliana (SRTS) a décidé samedi, de remettre en liberté deux suspects tout en émettant une décision d’interdiction de voyage à leur encontre, en attendant la poursuite de l’enquête, selon le porte parole du tribunal de première instance de Siliana Mohamed Tahar Kanzari..

Cette décision est intervenue suite à l’interrogatoire des suspects et la restitution de l’argent dérobé, a précisé à l’agence Tap, kanzari.

Le ministère du transport et de la logistique avait annoncé depuis deux jours que le PDG de la SRTS a déposé une plainte auprès du ministère public, contre un agent de la société pour le détournement d’un montant de 111 mille dinars et qu’une enquête a été ouverte.

Le ministère a précisé qu’une mission d’audit, a montré qu’un ‘agent de la SRTS a dérobé les 111 mille dinars, en s’abstenant de verser une partie des recettes des abonnements au titre de l’année 2019.