«Sumitomo» lance  sa 2ème  succursale en Tunisie

Depuis 2021, le Japon est le troisième investisseur en Tunisie après la France et l’Italie, ce qui en fait l’un des partenaires économiques les plus importants de la région.

Il y a actuellement 22 entreprises japonaises en Tunisie avec une capacité opérationnelle d’environ 15 000 emplois, exerçant dans de nombreux domaines vitaux et de haute technologie, comme l’industrie des composants automobiles.

Il est également prévu que l’une des plus grandes entreprises japonaises, « Sumitomo », société spécialisée dans le câblage automobile, ouvrira prochainement une deuxième succursale à Monastir dans le Sahel, avec à la clé 5 000 emplois.

La nouvelle unité de production, qui sera implantée dans la zone industrielle de Monastir sur une superficie de 5,6 hectares dont 3,1 hectares couverts, sera spécialisée dans la fabrication de câbles automobiles.

La valeur de l’investissement de la nouvelle unité de production, selon les estimations, s’élèvera à environ 14,5 millions d’euros, dans un premier temps, pour être portée à 21 millions d’euros sur le long terme.

L’intégralité de la production de l’usine sera dirigée vers l’Europe, principalement pour les marques automobiles « Peugeot » et « Citroën ».

Pour rappel, Sumitomo Electric System Europe a été créée en 1999 et compte environ 20 000 salariés répartis sur 10 sites de production entre l’Europe et l’Afrique du Nord, dont la Roumanie, la Hongrie, le Maroc et l’Egypte.

La Tunisie souhaite doubler ses exportations industrielles, coïncidant avec le lancement officiel de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’industrie et l’innovation, qui a conduit à la proposition d’un nouveau modèle de développement industriel de 18% d’ici 2025 et d’environ 20% d’ici 2035, en doublant la valeur des exportations pour atteindre 18 milliards de dinars en 2025 et 36 milliards de dinars en 2035.

La Tunisie cherche à renforcer le secteur avec des ressources humaines spécialisées en atteignant 640 000 emplois industriels d’ici 2025 et 840 mille emplois d’ici 2035, selon les indicateurs publiés par le ministère de l’Industrie.

60 000 emplois à l’horizon 2027

Compte tenu de sa grande efficacité, une charte de partenariat entre les secteurs public et privé a été signée dans l’industrie automobile et ses composantes à l’horizon 2027. Cette charte vise à renforcer la compétitivité de l’industrie automobile.

Les objectifs de la charte consistent notamment à porter les exportations tunisiennes de composants automobiles de 7,5 milliards de dinars à 14 milliards de dinars d’ici 2027. Il s’agit également de créer 60 000 emplois d’ici 2027. A moyen terme, la charte de partenariat permettra d’attirer des investissements dans le domaine de l’électricité et de la fabrication de voitures intelligentes.

Il est à noter que le secteur des composants automobiles comprend plus de 280 établissements industriels, dont 140 sont à capitaux étrangers, et 65 % sont entièrement tournés vers l’exportation, fournissant près de 90 000 emplois.

Selon des données obtenues précédemment par « African Manager », le projet de charte stipule cinq axes fondamentaux tels que les infrastructures, la logistique, le cadre législatif, la recherche et le développement, l’emploi, la formation et la promotion de l’image de la Tunisie à l’étranger.

En ce qui concerne le niveau d’investissement, la charte vise à attirer une entreprise mondiale leader dans le domaine des voitures électriques, en plus d’attirer des entreprises ayant un impact mondial dans les composants automobiles de première classe et à haut contenu technologique.