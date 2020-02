Super coupe d’Afrique (EST-Zamalek): Echos de Doha

Voici des échos de Doha, à la veille de la Super Coupe d’Afrique qui opposera l’Espérance de Tunis au Zamalek d’Egypte, vendredi au stade Al Gharrafa (17h00):

. Tous les billets pour la Super Coupe d’Afrique qui opposera vendredi l’Espérance sportive de Tunis au Zamalek d’Egypte, ont été vendus, selon les organisateurs du match.

. Les joueurs de l’Espérance de Tunis effectueront jeudi après midi (17h00 ht) au stade Al Gharrafa sa deuxième et dernière séance d’entrainement avant le match de vendredi.

. Des espaces d’animation ont été aménagés aux alentours du stade qui abritera la rencontre à l’intention des supporters des deux équipes et offriront des spectacles d’animation et de danse folklorique tunisienne et égyptienne pendant les deux heures précédant la Super coupe.

. Malgré la reprise des entrainements après la blessure, l’attaquant égyptien du Zamalek Mahmoud Abderrazak “Chikabala” reste incertain pour le match de vendredi. Le joueur avait manqué les deux derniers matches du championnat.

. Les journaux qataris ont consacré plusieurs articles pour le match de Super coupe d’Afrique. “Al Raya In” a souligné qu'”après l’expiration des billets, le suspense est à son comble 24 heures avant le coup d’envoi de la rencontre”, et que “les entrainements de l’Espérance et de Zamalek mettent de l’ambiance à Doha”.

. Sous le titre “l’Espérance armée de son expérience africaine”, le journal AlChourouk écrit que “l’entraineur Mouine Chaabani possède plusieurs arguments qui lui permettront de remporter la super coupe pour la deuxième fois de son histoire, en témoignent ses excellents matches disputés à l’extérieur”.