Super coupe de Tunisie 2022-2023 (ESS-OB 0-2): Les déclarations d’aprés match

Voici les déclarations après le match de la super coupe de Tunisie remporté par l’Olympique de Béja devant l’Etoile sportive du Sahel 2-0, dimanche, au stade Hammadi Agrébi de Radès.

Mourad Okbi (Entraîneur O. Béja) : « C’était une victoire méritée au vu du rendement livré par mes joueurs tout au long du match. Nous avons bien négocié les différentes phases de la rencontre techniquement et tactiquement pour enfin sortir vainqueurs dans une passe où l’Olympique traverse une vague de critiques alors que le club est dans une phase de reconstruction et comptant en sein des joueurs pour la plupart issus de la Ligue 2 ».

Abdessalem Hlaoui (gardien de but de l’O Béja) : « L’Olympique est un habitué des grands rendez-vous et répond toujours présent à ces occasions comme ce fut le cas aujourd’hui avec à la clé un sacre amplement mérité. La détermination et l’abnégation affiché par le groupe ont fait la différence. Nous avons fait preuve d’une grande discipline tactique et réussi à bien mettre en application les consignes du coach pour prouver enfin que l’Olympique de Béja mérite sa place en play-off, sauf que certains détails en ont décidé autrement ».

Béchir Mkademi (joueur de l’O. Béja) : « Nous avons livré une belle prestation et nous étions à la hauteur de la confiance que le staff technique et nos supporters ont placé en nous. Notre système de jeu était réfléchi et bien rodé et nous a permis de s’imposer avec le mérite. Nous étions amplement meilleurs de l’adversaire et nous nous sommes procurées plusieurs occasions dont ont en concrétisées deux. Je suis fier d’avoir inscrit le deuxième but et contribuer à ce sacre qui entrera dans l’histoire et les annales du club ».

- Publicité-