Super Coupe de Tunisie : premier titre en jeu de la saison entre étoilés et Béjaois

L’Etoile du Sahel affrontera l’Olympique de Béja, dimanche, au stade Hammadi Agrebi de Radès à partir de 16h00, en super coupe de Tunisie de football, premier titre en jeu de la saison.

La formation étoilée, championne de Tunisie en titre, cherchera à enrichir son palmarès avec une quatrième supercoupe de son histoire et la première depuis depuis 1987, tandis que les Béjaois, détenteurs de la coupe de Tunisie, courent derrière leur deuxième supercoupe depuis 29 ans.

Le match intervient à la fin de la première phase du championnat de Ligue 1 qui a vu l’Etoile du Sahel terminer en tête de la poule A et assurer sa qualification aux Play-offs avec le plein de points de bonus, contrairement à l’O.Béja, condamné à jouer le play-out, après un bilan catastrophique en phase retour (4 défaites et 2 nuls).

En revanche, au niveau des confrontations directes entre les deux équipes cette saison, les cigognes se sont imposés face aux étoilés à l’aller (2-1) et tenu en échec leur adversaire (0-0) à Sousse.

Les protégés de Imed Ben Younes ne pourront pas compter lors de ce match sur leur défenseur Elyès Jelassi retenu en sélection nationale pour la CAN-2023+1 et sera remplacé par Jasser Khemiri dans l’axe, tandis que l’équipe du Nord-Ouest devra se passer des services de l’attaquant Ahmed Amri, suspendu, mais récupèrera en contrepartie ses deux milieux de terrain Mohamed Ali Ragoubi, rétabli d’une blessure, et le Malien Lamine Ba, qui vient de purger sa suspension.

La Fédération Tunisienne de Football a décidé de recourir à technologie de la VAR, tandis que le match sera dirigé par l’arbitre Karim Khemiri.

